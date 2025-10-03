Aumentan a 72 los fallecidos y a 300 los heridos por terremoto de 6,9 en Filipinas

El número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la isla Cebú la noche del martes se elevó a 72, según el último informe del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, quienes además reportan cerca de 300 heridos y más de 171 mil personas afectadas, de las cuales al menos 20.000 han sido desplazadas.
Las ciudades más golpeadas fueron Bogo, con 30 fallecidos, y San Remigio, con 22. El sismo provocó daños en al menos 600 viviendas, además de hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, carreteras y una decena de puentes.
El gobierno ha desplegado personal militar y equipos de guardacostas para labores de rescate, limpieza y reconstrucción., mientras que el presidente Ferdinand Marcos Jr.
La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, hizo un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para apoyar a las familias damnificadas con agua potable, alimentos, ropa y refugio temporal.