Varios heridos en un ataque con cuchillo en una sinagoga de Manchester

Varias personas han resultado heridas en un aparente ataque con cuchillo en una sinagoga de Manchester, según las autoridades. La policía del Gran Mánchester ha informado de que el sospechoso ha sido abatido. Por el momento se desconoce el número de heridos y el alcance de sus lesiones.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, declaró que se trataba de un “incidente grave” que fue resuelto “eficazmente” por la policía y las personas que se encontraban en el lugar.

El atentado se produjo cuando la comunidad judía celebra el Yom Kipur, un día en el que muchos fieles acuden a las sinagogas y ayunan.