Terremoto de 6,9 grados en Filipinas dejó más de 60 muertos y decenas de heridos

El terremoto tuvo lugar a las 22:00, hora local, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), al oeste de Palompon y cerca de la urbe de Bogo, en la provincia Cebú.

Se teme que aumente el número de víctimas a raíz del fuerte temblor, ya que las estructuras en la zona están construidas de forma deficiente en muchos casos. La Cruz Roja confirmó que había reportes de escuelas de Cebú dañadas, grietas en los edificios y un corte temporal de energía eléctrica. Varios colegios suspendieron las clases hasta nuevo aviso.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) registró múltiples réplicas cerca del epicentro en las horas posteriores al terremoto inicial. En un principio emitió una alerta de tsunami, que fue posteriormente cancelada. También se registró una pequeña erupción del volcán Taal, a unos 70 km al sur del centro de Manila.