SENIAT recaudó más de 141 millardos de bolívares en septiembre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó a través de su cuenta oficial en Instagram que cerró el mes de septiembre de 2025 con una recaudación total de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares.

Durante el transcurso del año, el organismo ha logrado recaudar 743 millardos 780 millones 10 mil 589 bolívares, consolidando así su papel en el fortalecimiento de la economía nacional.

El SENIAT destacó que estos resultados reflejan su compromiso con el cumplimiento de los deberes tributarios y la generación de recursos para el bienestar del pueblo venezolano.