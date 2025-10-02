Nuevo vuelo de Vuelta a la Patria arribó con 217 venezolanos desde EEUU

Un total de 217 venezolanos repatriados, provenientes de El Paso, en Texas, Estados Unidos (EEUU), llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El grupo, que arribó en el vuelo número 72 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, está conformado por 209 hombres, cuatro mujeres y cuatro niñas.

La recepción en el aeropuerto se llevó a cabo con estricto cumplimiento de todos los protocolos necesarios, las autoridades se encargaron de asegurar que los migrantes pudieran completar su proceso de ingreso sin contratiempos.

La llegada de este grupo forma parte de los esfuerzos por la repatriación de venezolanos que se encontraban en el extranjero. Los 217 compatriotas ahora inician un proceso de reintegración en el pais, donde se espera que retomen sus vidas y contribuyan al desarrollo nacional.