Huracán Imelda se fortalece y amenaza Las Bermudas mientras Humberto se desvanece

El huracán Imelda ha ganado fuerza mientras se acerca a las Bermudas con vientos huracanados, olas destructivas e inundaciones repentinas, mientras que Humberto seguirá causando corrientes de resaca y oleaje peligroso en la costa este de EE.UU. pese a que ya se ha disipado debido a un frente frío, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El paso de ambos sistemas mantiene estas amenazas marítimas a lo largo de las playas del Atlántico occidental, incluyendo Bahamas, el Caribe septentrional, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.

Estas condiciones se prolongarán durante varios días, según el más reciente boletín En Cuba Imelda causó la muerte de dos personas, mientras que en Estados Unidos, en Carolina del Norte, cinco casas desocupadas colapsaron el martes y cayeron al océano en la comunidad de Buxton, parte del conjunto de islas conocidas como los Outer Banks, debido a las intensas marejadas provocadas por ambos huracanes.