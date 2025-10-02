Destacan sustentabilidad y aumento de producción del cacao este 2025

El asesor de la Asociación Nacional de Productores de Cacao (ASOPROCAVE), Vicente Petit, indicó que la producción del rubro mantuvo un crecimiento positivo en el año gracias a que el precio nacional del kilo no bajó.

Debido a que fue estable el costo, esto permitió a los productores mantener labores de mantenimiento, rehabilitación, entre otras cosas.

Petit, explicó que, aunque la productividad está en buenas cifras, facilitó para que algunas empresas comercializaran el cacao a mercados internacionales sin el proceso de fermentación, los cuidados ni la calidad requerida que debe tener. Pese a ello, otras empresas que si mantuvieron los niveles necesarios.

El reciente asesor de asoprocave mencionó que estima que la utilización de hectáreas aumente significativamente en un futuro.

Espera que las producciones puedan incrementarlas en estos próximos años. De 250-300 kilos por hectáreas podamos llevarla aunque sea a 500 ó 600 kilos por hectárea.