UCV, Cavidea y SVIA piden legislar sobre pérdida y desperdicio de alimentos

Representantes de distintas organizaciones plantearon la necesidad de crear una ley para disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos en toda la cadena productiva, agroindustrial y comercial.

La solicitud fue planteada durante el Primer Encuentro Venezolano sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos, organizado por el Banco Alimentar de Venezuela (BAV), en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.

Representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UCV, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) y la Sociedad de Ingenieros Agrónomos y Afines (SVIAA), respaldaron la propuesta.

Al encuentro asistió el director del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela (WFP), Andrés Rodríguez.

La presidenta del Banco Alimentar de Venezuela, Marianela Fernandes, explicó que BAV es una institución al servicio de otras instituciones para rescatar alimentos y ayudar a quienes lo necesitan. Informó que realizarán una jornada de recolección de alimentos en los mercados los próximos 29 y 30 de noviembre.

“En el mundo uno de cada tres alimentos se pierden y el objetivo del BAV es apoyar las metas globales de la ONU, entre ellas el hambre”, dijo.

Saúl Elías López, presidente de la Sviaa, indicó que la mayor parte de estas pérdidas ocurren en el sector primario (producción agrícola) debido a las faltas de mejores prácticas en las cosechas y a deficiencias en la cadena de logística y comercialización.

Juvenal Arveláez, presidente de Cavidea, respaldó la propuesta de legislar y añadió la necesidad de superar las dificultades logísticas provocadas por las lluvias en el país.