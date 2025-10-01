Trujillo honra al Dr. José Gregorio Hernández con obras emblemáticas

El estado Trujillo avanza en la ejecución de importantes obras de infraestructura en el marco de la próxima canonización de José Gregorio Hernández, el “Médico de los pobres”.

Dos de los proyectos más destacados son la construcción del altar mayor frente a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Isnotú, municipio Rafael Rangel, y el parque San José Gregorio Hernández en la capital del Estado.

El ministro del poder popular para Obras Públicas, Juan José Ramírez Luces, junto al gobernador Gerardo Márquez, realizaron una inspección de los trabajos. La visita incluyó la supervisión de las mejoras y refacciones en el santuario Niño Jesús de Isnotú, que ahora cuenta con aire acondicionado.

En cuanto al parque doctor José Gregorio Hernández, el ministro Ramírez, se encuentran en su primera fase. Los trabajos iniciales en el municipio Trujillo capital han consistido en la demolición de concreto y la nivelación del terreno, marcando el inicio formal de esta significativa obra.