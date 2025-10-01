Estudio: muertes por cáncer aumentarán casi un 75 % en 2050

Un estudio publicado en “The Lancet” alerta de que la mortalidad mundial por cáncer crecerá casi un 75 % en los próximos 25 años. Para 2050, la enfermedad podría causar 18,6 millones de muertes anuales y más de 30 millones de nuevos diagnósticos.

El número de muertes por cáncer en el mundo podría crecer casi un 75 % en los próximos 25 años, pese a los avances médicos y a los esfuerzos por reducir los factores de riesgo, según un nuevo análisis

Se estima que en 2050 morirán 18,6 millones de personas a causa de esta enfermedad. Los nuevos casos también se dispararán un 60 %, alcanzando los 30,5 millones. El estudio atribuye este incremento principalmente al crecimiento demográfico y al envejecimiento poblacional.

Actualmente, más del 40% de las muertes por cáncer están vinculadas a 44 factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, la mala alimentación y la hiperglucemia.

En 2023, estos factores explicaron el 46 % de las muertes por cáncer en hombres —debido sobre todo al tabaco, la dieta, el alcohol, riesgos laborales y contaminación— y el 36 % en mujeres, con el tabaco, las relaciones sexuales de riesgo, la obesidad y la glucosa elevada como principales causas.