En marcha plan de siembra que busca cultivar 400 hectáreas de maíz en zonas urbanas del Zulia

Para hacer esto posible, se entregaron 700 “Trabuco Clap” a campesinos y comuneros de los municipios San Francisco y Jesús Enrique Lossada. El viceministro de Agricultura Urbana, Elías Sánchez, el gobernador Luis Caldera, y los alcaldes Héctor Soto (San Francisco) y Carlos Colina (Lossada), se reunieron con los integrantes de unas 150 comunas beneficiadas por esta iniciativa de producción.

El viceministro Sánchez explicó que el “Trabuco Clap” es una política impulsada por el presidente Nicolás Maduro, destinada a fortalecer la producción agrourbana en todos los niveles: familiar, comunal y escolar. Sánchez subrayó la apuesta por el “conuco agroecológico, venezolano, multipropósito, de diferentes escalas y sobre todo tecnificado”, asegurando que las comunas están recibiendo las herramientas, insumos y semillas necesarias para este fin.

Por su parte, el gobernador Caldera destacó que esta entrega es un acto de reafirmación del compromiso de los productores y de los circuitos comunales para generar los alimentos que se consumen en la entidad.