Caracas: inician los trabajos de remodelación de la fachada principal del Terminal de La Bandera

La administración del Terminal Terrestre La Bandera ha anunciado un progreso notable en su proyecto de renovación integral, enfocado en mejorar la experiencia de los usuarios. Las labores se concentran en el embellecimiento de la fachada, la revitalización de sus alrededores y la recuperación total de las áreas verdes.

Este esfuerzo responde al compromiso de transformar el terminal en un espacio más agradable, limpio y seguro para todos los viajeros.

En este sentido se han culminado trabajos de pintura y reparación estructural, la mejora se extiende a los alrededores del terminal, con jornadas de saneamiento y ordenamiento para un tránsito peatonal y vehicular más fluido y seguro, y se están creando y manteniendo jardines y zonas verdes que aportan una mejor calidad ambiental al entorno.

El objetivo principal de esta iniciativa es asegurar que cada rincón renovado ofrezca un ambiente que invite al bienestar y brinde una mejor experiencia a quienes transitan por este fundamental nodo terrestre. La inversión no es solo estética, sino un paso firme hacia la mejora de la calidad de servicio y la seguridad en el transporte.