Tiroteo en iglesia mormona en Míchigan dejó cinco muertos incluido el tirador

Un trágico tiroteo sacudió este domingo a la comunidad de Grand Blanc, en el estado Michigan, cuando un hombre armado irrumpió en una iglesia mormona durante el servicio dominical, dejando cinco personas fallecidas, incluido el propio agresor, y al menos ocho heridos.

Se pudo conocer que el atacante, estrelló su automóvil contra el templo de la iglesia antes de abrir fuego con un rifle de asalto y prender fuego al edificio.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:25 a.m. y el tirador fue neutralizado por agentes a las 10:33 a.m.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos feligreses que fueron alcanzados por los disparos dentro del templo, donde se encontraban cientos de personas.

Las autoridades confirmaron que el agresor era originario de la cercana localidad Burton y había servido en la marina de los Estados Unidos entre 2004 y 2008.