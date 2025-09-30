SAV fomenta la investigación científica como una clave en la lucha contra el cáncer

A lo largo de los años, la investigación científica se ha consolidado como un factor fundamental en la lucha contra el cáncer. Gracias a ella, se han logrado avances que han disminuido el impacto de la enfermedad y mejorado la calidad de vida de los pacientes, incluso de aquellos con pronósticos inicialmente negativos.

Un ejemplo de esto es el cáncer de riñón, que en el pasado se consideraba mortal al no responder a ningún tratamiento. Hoy en día, gracias a la inmunoterapia, muchas personas que lo padecen logran la remisión y su supervivencia se extiende a más de 5 o 6 años, según los especialistas.

En este sentido, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) destaca su compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones de especialistas a través de su Programa de Formación Oncológica para Becarios (Fellows).

Según la institución, esta iniciativa, creada en 2018, no solo permite a los médicos especializarse en áreas como mastología, ginecología, gastroenterología con IA, oncología médica y cirugía mínimamente invasiva, sino que también fomenta la investigación como pilar esencial en la lucha contra el cáncer, así como motor del progreso médico.

Los estudiantes del programa realizan trabajos científicos que abordan los desafíos específicos del entorno oncológico del país, desde la epidemiología de ciertos tumores hasta la optimización de protocolos de tratamiento.

Beneficios que llegan a todos

Bajo este programa, los médicos adquieren destrezas como investigadores clínicos con la capacidad de analizar datos, cuestionar prácticas y desarrollar soluciones innovadoras que les permiten liderar el cambio en la atención oncológica.

Para la sociedad venezolana, esto se traduce en contar con más profesionales altamente capacitados y con mentalidad investigadora para atender a quienes padecen cáncer, mejorando la calidad y precisión del diagnóstico, así como logrando tratamientos más efectivos. Cada estudio, cada avance, representa una nueva esperanza en la lucha contra esta enfermedad.

Además, los hallazgos de las investigaciones de los especialistas que participan en este programa de becarios de la SAV pueden influir en el desarrollo de políticas de salud más efectivas y en la concientización de la población sobre los padecimientos oncológicos.

Gracias a esta labor, la SAV no solo se mantiene y fortalece como un referente en la lucha contra el cáncer en Venezuela, sino que también los trabajos de investigación generados son un activo invaluable. Estos estudios nutren, profundizan y actualizan su base de conocimiento, permitiéndoles ajustar sus estrategias de acción en prevención, diagnóstico y tratamiento.