En Táchira: fallas en la vialidad afecta la carretera trasandina

La carretera trasandina se ha convertido en una zona de alto riesgo para los conductores, desde hace aproximadamente dos meses, la vía ha presentado la aparición de múltiples y profundos cráteres que han provocado accidentes, según reportan los habitantes de la zona.

Los vecinos explicaron que el problema no es nuevo, quienes señalan que existe un daño en las tuberías del sector desde hace más de cinco años. Asimismo, indicaron que las autoridades solo han realizado algunas reparaciones momentáneas.

José Moreno, habitante de la zona, denunció que hay una torrente de agua constante y lo único que hacen es remiendos. El daño de la carretera se debe a la ruptura del tubo principal, indica que deberían cambiarlo por completo.

Por otro lado, los vecinos también reportaron sobre lo peligrosa que se ha convertido la vía, debido a los múltiples huecos. Un camión hace dos semanas, cayó en un el cráter gigante el cual después lo taparon, pero eso es puro lodo.

Además, los residentes comentan que los accidentes con motorizados son constantes, porque es muy fácil caerse si no se conoce el estado de la carretera.

Los ciudadanos esperan que las autoridades atiendan esta problemática, esta vía muy concurrida tanto por vehículos particulares como transporte público.