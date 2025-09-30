California sigue sin recuperarse de los trágicos incendios forestales

California continúa enfrentando las secuelas de los devastadores incendios forestales que azotaron el estado a principios de año, dejando una huella profunda en el medio ambiente, la infraestructura y la vida de miles de residentes. A pesar de los esfuerzos de recuperación, la magnitud del desastre ha superado las capacidades locales.

Según datos oficiales, los incendios forestales registrados entre el 7 de enero y el 1 de febrero de 2025 destruyeron más de 16.400 hectáreas en el área metropolitana de Los Ángeles y regiones circundantes. Las condiciones extremas agravaron el peligro, provocando cortes de energía, caída de árboles y múltiples focos de fuego simultáneos. El incendio de palisades, uno de los más destructivos, dejó 28 personas sin vida y más de 100 heridos.

Además, imágenes recientes captadas por drones muestran la magnitud de la destrucción en zonas como pacific palisades, donde más de 16.000 propiedades fueron arrasadas; estas escenas han reavivado el debate sobre la preparación ante fenómenos climáticos extremos, especialmente cuando se ha intensificado su frecuencia y la severidad de los incendios.