Inicio / Noticias / Regionales / Bomberos de Iribarren controlan incendio de vehículo en la parroquia Juáres

Bomberos de Iribarren controlan incendio de vehículo en la parroquia Juáres

30 de septiembre de 2025 - 2:27 pm Regionales, Sucesos 100 Vistas

El Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren respondió de manera inmediata a una emergencia vial, logrando controlar un incendio vehicular en la parroquia Juares, sin reportar víctimas.

El suceso se registró a las 6:12 de la tarde de este lunes en el sector San Antonio, en Río Claro, cuando un vehículo fue consumido por las llamas.

La unidad de supresión de incendios fue desplegada con prontitud y llegó al sitio bajo el mando del Sargento Segundo, Ángel Colmenares. Tras intensas labores de extinción, los efectivos lograron sofocar el fuego y enfriar la zona.

El General Víctor Montero, director del Cuerpo de Bomberos de Iribarren, informó sobre el resultado del procedimiento en el que detalló:

 “Solo se reportaron pérdidas materiales, gracias a Dios no hubo víctimas por el incendio. La rápida acción de nuestras unidades permitió contener la emergencia y asegurar el área”, indicó.

