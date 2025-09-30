Bomberos de Iribarren atendieron a ciudadano que cayó de tercer piso en la calle 32 de Barquisimeto

La mañana de este lunes, el equipo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, empleando técnicas de rescate en alturas, lograron auxiliar a un hombre, luego de sufrir caída en un tercer piso y quedar incomunicado.

El General de Bomberos Víctor Montero, Comandante de este cuerpo, informó que la División de Rescate al mando del Coronel Rafael Rodríguez, junto a 14 efectivos a bordo de la unidades de rescate, ambulancia y cinco unidades motorizadas del GRUMAE de Iribarren, atendieron la emergencia, efectuando el rescate del ciudadano Carlos Pérez de 57 años de edad, quien para el momento se encontraba en labores de construcción y no contaba con arnés de seguridad.

El suceso se presentó en la calle 32 entre carreras 21 y 22 de la parroquia Concepción, sitio al que los uniformados se dirigieron luego del llamado de emergencia que hicieran desde el VEN-911 Lara.

Una vez en el tercer nivel de la edificación, los Bomberos y funcionarios del VEN911 Lara practicaron los primeros auxilios, evidenciando deformación en el miembro superior izquierdo y limitación de movimiento en miembros inferiores.

El cuerpo bomberil activó maniobras de empaquetamiento y técnica de descenso controlado hasta nivel de calle, utilizando cuerdas, moquetones, cintas tubulares, descendedores, camilla tipo lumboa y cesta, para luego trasladar a la víctima en la unidad ambulancia hacia la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.