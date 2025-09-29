Repertorio musical rindió homenaje a José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles

Más de 2.000 venezolanos recorrieron este domingo, con la ayuda de la música, la vida del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, quienes serán canonizados el próximo 19 de octubre, en un concierto organizado por la Arquidiócesis de Caracas.

Entre piezas musicales de la cultura nacional interpretadas por decenas de músicos y cantantes, algunas acompañadas con danza, el público seguía los pasos dados por ambos beatos y escuchaba historias y anécdotas narradas durante el evento, denominado cuentos de camino a la santidad.

El concierto tuvo lugar en la emblemática aula magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde José Gregorio Hernández se graduó de médico en 1888.

Se destacó, principalmente, la vida y obra del ‘médico de los pobres’, incluyendo sus visitas a ciudades como Nueva York y París, viajes al exterior que, en general, tenían el propósito de «comprar algunos equipos de última generación» para «ayudar a la modernización de la medicina» en Venezuela, según contó la periodista Valentina Quintero, encargada de la conducción del evento junto con el músico Miguel Delgado Estévez.

El también locutor invitó a los espectadores a cerrar los ojos e imaginarse estar en la Caracas de la segunda mitad del siglo XIX, cuando transcurrió la mayor parte de la vida de Hernández, un viaje en el tiempo que facilitaba la música de compositores de la época como Teresa Carreño y Salvador Llamozas, entre otros, interpretada en vivo, así como los vestuarios y la danza.