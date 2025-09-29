Más de tres millones 952 mil personas atendidas en jornadas del Ministerio Público

El Ministerio Público ha brindado atención directa a tres millones 952 mil 268 ciudadanos durante más de ocho años de gestión del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. La cifra incluye casos abordados en sedes fiscales y en operativos desplegados en espacios comunitarios.

El Fiscal Saab indicó que los programas de calle han representado una herramienta clave en la atención ciudadana.

“El Ministerio Público va a tu Comunidad” alcanzó a 78 mil 930 personas, mientras que el programa “Ministerio Público atiende tu denuncia en la Parroquia” sumo 24 mil 572 casos. A estas cifras se añade el programa “El Ministerio Público visita tu Comuna”, con mil 715 personas atendidas, lo que arroja un total de 105 mil 217 favorecidos en acciones fuera de sedes institucionales.

El Fiscal General destacó que estas cifras reflejan el compromiso de la institución con el acceso directo a la justicia.

“Las jornadas se han desarrollado en plazas, sectores populares y espacios comunales, con el objetivo de acercar a los fiscales al entorno social y facilitar la resolución de conflictos legales”.

Saab, subrayó que este modelo de atención representa un cambio estructural en la relación entre el Ministerio Público y la ciudadanía y se hace con el objetivo de que los fiscales tengan sensibilidad humana, para que tengan empatía con quien sufre y busquen resolver sus problemas.