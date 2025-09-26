Restringen paso vehicular entre Barinas y Mérida por deslizamiento en la vía

El paso vehicular entre los estados Barinas y Mérida ha sido restringido debido a un deslizamiento de tierra. El incidente ocurrió en la madrugada en el kilómetro uno de la local 001, cerca de la salida de Barinitas.

Según Ángel Toro, coordinador de Riesgo de Protección Civil del municipio Bolívar, el deslave ha interrumpido la vialidad en ambos sentidos. Las autoridades locales han advertido a los conductores que el tránsito por la zona se realiza bajo su total responsabilidad y a su propio riesgo.

Los funcionarios municipales ya han iniciado los trabajos para despejar la vía y restablecer el flujo vehicular lo antes posible. Mientras tanto, se solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias y, si es posible, posponer sus viajes o buscar rutas alternas.