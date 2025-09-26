Liberan 470 caballitos de mar para repoblar el ecosistema del Parque Nacional Mochima

Un total de 470 caballitos de mar fueron liberados en las aguas del Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre.

La iniciativa, liderada por la gobernadora de la entidad, Johanna Carrillo, forma parte de un proyecto de conservación ambiental que cuenta con la participación del Instituto de Desarrollo de Estudios Avanzados (IDEA), el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el ministerio para el Ecosocialismo. Los caballitos de mar fueron criados en cautiverio en las instalaciones de idea, ubicadas en el poblado de Mochima.

La gobernadora Carrillo describió la jornada como un “día histórico”, destacando la unión entre ciencia y tecnología para fortalecer el ecosistema marino.

“La ciencia y la tecnología se unen para rescatar y fortalecer nuestro ecosistema marino. Aquí participan los semilleros científicos, el equipo del idea y, sobre todo, la voluntad de hombres y mujeres para que nuestro ambiente sea parte de esa renovación contra el cambio climático”, expresó.

Rubén Penott, investigador de IDEA, explicó que esta liberación forma parte de un programa continuo de recuperación de especies marinas. La liberación se realizó específicamente en Taguapire, con el objetivo de fortalecer la diversidad marina en las costas orientales, que se ven amenazadas por los efectos del cambio climático.