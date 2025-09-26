Gobernador de Lara inspeccionó zonas afectadas por los eventos sísmicos en el municipio Torres

Una serie de intensos sismos que sacudieron gran parte de Venezuela entre miércoles y jueves, han dejado pérdidas estructurales considerables en el municipio Torres. Ante la magnitud del desastre, el gobernador del estado Lara, G/B Luis Reyes Reyes se movilizó desde tempranas horas de este jueves 25 de septiembre para inspeccionar personalmente las zonas más afectadas.

Los daños más significativos se localizan en la parroquia Montañas Verdes, donde los movimientos telúricos, que alcanzaron magnitudes de hasta 7.2, causaron estragos en seis comunidades. Reyes Reyes, acompañado por la alcaldesa del municipio Torres, Lasmit Verde; así como de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Funrevi, Protección Civil y Bomberos recorrieron los sectores de Cocuizas, Morrocoy, Pueblo Aparte y Puerto Rico, constatando la gravedad de la situación.

“Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, aunque sí se reportaron tres personas lesionadas. Sin embargo, el impacto material es considerable, el 65% de las casas afectadas en Torres son inhabitables”, aseguró el Comandante Luis Reyes Reyes.

En total, se han contabilizado 28 viviendas con pérdida total y más de 15 con daños estructurales que las hacen inhabitables.

“El gobierno regional y nacional, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, han activado un plan de respuesta integral e inmediata”, aseguró Reyes Reyes durante su visita, detallando que se ha iniciado un censo exhaustivo para cuantificar los daños y planificar las acciones.

Como medida de emergencia, las familias damnificadas se ubicarán en espacios habilitados mientras se avanza en un proyecto de construcción de viviendas definitivas.

La alcaldesa Lasmit Verde reafirmó la dedicación de su equipo y solicitó a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas.