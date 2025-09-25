OPS llama a intensificar el control de la hipertensión en las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado urgente a intensificar el control de la hipertensión en las Américas.

En un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que coincidió con la publicación del segundo informe sobre la hipertensión arterial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el director de la OPS, Jarbas Barbosa, afirmó que este padecimiento “sigue siendo la amenaza para la salud más letal, pero también la más manejable”, aseguró.

El informe de la OMS señala brechas en la prevención y tratamiento de la hipertensión, especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde solo 28 % tiene disponibilidad constante de todos los medicamentos recomendados por el organismo en farmacias o establecimientos de atención primaria.