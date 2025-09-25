Inces ha procesado más de dos millones de inscripciones en 2025

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ha procesado un total de 2.065.733 inscripciones en los 24 estados del país, en áreas formativas como turismo, agricultura, industria, telecomunicaciones y construcción. El proceso de inscripción ha permanecido abierto de forma permanente a través de la aplicación “Inces App”, disponible para sistemas Android e iOS.

La institución ha dispuesto actualmente de 798 formaciones bajo la modalidad presencial y ha contado con un campus virtual para la educación a distancia. La oferta académica ha dispuesto de recorridos formativos que les permite a los participantes realizar talleres cortos y formaciones de mediana y larga duración dirigidos a fortalecer o desarrollar habilidades y destrezas para el mundo del trabajo. Además, si el participante realiza el recorrido completo del plan formativo, puede optar a uno de los 180 perfiles ocupacionales, que son formaciones integrales.

El Inces ha atendido a la mayor parte de la población en sus sedes principales, lo que ha representado el 59,59 % de las personas formadas. Han seguido en cobertura las comunas con un 15,86 % de la atención. La institución también ha realizado formaciones en entidades de trabajo, en el ámbito militar y en liceos.

La cifra de más de dos millones de inscripciones procesadas ha beneficiado a la población venezolana con herramientas para el desarrollo productivo.