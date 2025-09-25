Gimnasta venezolana hace historia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica

La joven venezolana Jimena Domínguez, de 15 años de edad, ha hecho historia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, celebrado en Cochabamba, Bolivia. Jimena se convirtió en la primera venezolana en ganar el All Around Senior de la competencia, superando a la argentina Celeste D’ Arcangelo.

Jimena no solo se llevó el oro en el evento individual, sino que también consiguió el bronce en las pruebas de aro y mazas. En la competencia por equipos, junto a Alejandra Montilla y Luciana Caraballo, Jimena logró el bronce, poniendo el nombre de Venezuela en lo más alto del podio.

La delegación venezolana, compuesta por 20 atletas, sigue mostrando su talento y potencial de cara a los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 en Perú.

Jimena defenderá su título en esta competencia, buscando continuar su legado en la historia de la gimnasia venezolana. A su regreso, la joven campeona fue recibida por las autoridades deportivas, quienes destacaron su actitud, trabajo duro y perseverancia como las claves de su éxito.