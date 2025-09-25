Gaceta oficial 43.218: tarifa de pasaje urbano fijado en 40 bolívares

A través de la Gaceta Oficial 43.218 se estableció un ajuste de la tarifa del pasaje urbano que quedó en 40 bolívares. En los sistemas de metro, metrobús, ferrocarril, y operadoras públicas del Estado el pasaje urbano será de 30 bolívares.

El pasaje urbano será gratuito para mujeres a partir de 55 años de edad, hombres desde los 60 años y personas con discapacidad.

Los estudiantes desde educación básica hasta diversificada gozarán del beneficio de pagar medio pasaje de lunes a viernes en temporada escolar portando su uniforme. Los estudiantes univeristarios tendrán el mismo beneficio, pero de lunes a sábado y deberán presentar el carnet vigente.

En ese sentido, la tabla de pasaje indicado por el Ejecutivo es la siguiente:

Hasta 10 Km – Bs. 40

10.1 Km a 20 Km – Bs. 45

20.01 Km a 30 Km – Bs. 50

30.1 Km a 40 Km – Bs. 55

90.1 Km en adelante – Bs. 85