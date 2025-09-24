Pdte. Cámara Nacional de Talleres Mecánicos: el sector automotriz ha registrado una recuperación cercana a 10 %

Gino Fileri, presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (CANATAME), anunció que el área ha experimentado una recuperación del 8 %, un avance que considera significativo y positivo.

Fileri, prevé que este impulso continuará, en parte, gracias a la llegada de nuevas marcas de vehículos que aportarán mayor dinamismo al mercado. Señaló que la recuperación actual se debe a las ventas de nuevos autos y al constante mantenimiento de los mismos.

Con el objetivo de fortalecer el sector, Canatame sigue apostando por la formación, por lo que recientemente otorgó 63 certificados a los graduados del curso de mecánica básica automotriz, un programa avalado por la Universidad Central de Venezuela. También destacó que la integración de nuevas marcas dará más dinamismo al mercado.