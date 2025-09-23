Taiwán: al menos 75 personas quedaron atrapadas y dos se encuentran desaparecidas tras inundaciones

Una grave emergencia se vive en el municipio de Guangfu, en el condado oriental de Taiwán, donde al menos 75 personas han quedado atrapadas y dos se encuentran desaparecidas tras el desbordamiento de un lago natural formado en el cauce del arroyo Matai’an. El fenómeno fue provocado por las intensas lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa.

Según reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 06:50 hora local, cuando la presa natural del lago cedió, liberando un torrente de agua cargada de lodo y escombros que inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu. Varias calles quedaron completamente sumergidas, alcanzando el nivel de los tejados en algunas zonas.

Horas antes, el Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido sobre el riesgo de desbordamiento en la vecina localidad de Wanrong, lo que motivó evacuaciones preventivas, limpieza del cauce y refuerzo de la vigilancia.

El condado Hualien figura entre los más afectados por el paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a amplias regiones del sureste de China y Taiwán.

Las autoridades continúan trabajando contrarreloj para localizar a los desaparecidos y asistir a los afectados.