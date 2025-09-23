Inician trabajos para recuperación de carretera que conecta a Guárico y Apure

Autoridades en Guárico iniciarán los trabajos de recuperación de la troncal 2, carretera que une con el estado Apure, luego de verse afectada por las precipitaciones registradas meses atrás.

El alcalde de Camaguán, Emilio Ávila, indicó que se encuentran realizando la «segunda fase de la contingencia que trajo la lluvia y las inundaciones» por lo que están haciendo el diagnóstico y la planificación para empezar las labores.

La caída del puente causó la afectación de al menos 60 comunidades que transitan por la carretera.

Ávila, mencionó que también realizarán asfaltado e iluminación por la zona.