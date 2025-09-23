India: al menos cinco personas murieron en las últimas horas en la ciudad Calcuta

Un poderoso ciclón ha azotado la ciudad de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental, dejando al menos cinco personas fallecidas y provocando el colapso de la infraestructura urbana. Las autoridades han declarado el nivel rojo de peligro en todo el sur del estado, ante la persistencia de lluvias intensas y vientos de hasta 40 km/h.

Según el alcalde de Calcuta, Firhad Hakim, cuatro de las víctimas perdieron la vida electrocutadas tras entrar en contacto con charcos que inundaron líneas eléctricas. Las compañías de energía han cortado el suministro en las zonas más afectadas para evitar nuevos incidentes.

La ciudad se encuentra prácticamente paralizada: decenas de vuelos fueron cancelados, el servicio de metro suspendido y muchas avenidas principales están completamente inundadas. Miles de residentes permanecen atrapados en sus hogares.

Todos los servicios de emergencia han sido activados y se encuentran en máxima alerta. El Centro Meteorológico Regional advierte que las condiciones podrían empeorar en las próximas horas.