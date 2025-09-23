Alcaldía de Caracas embellece iglesia La Candelaria para histórica canonización en octubre

La alcaldía de Caracas trabaja en el embellecimiento y mantenimiento de la iglesia y la plaza de La Candelaria, preparándose para el evento histórico que se vivirá en octubre. Estos esfuerzos están enfocados en los preparativos para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen de Rendiles. Las labores buscan que los espacios estén en óptimas condiciones para recibir a la gran cantidad de fieles que se espera asistan a las celebraciones.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa Carmen Meléndez ha dado a conocer los avances, detallando que el mantenimiento no se limita al interior de la iglesia, sino que también se extiende a todos los espacios exteriores de la plaza. La intención es transformar la zona en un punto de encuentro que invite a la reflexión y la oración, creando un ambiente digno de la trascendental ocasión. Se espera que la ciudad capital se convierta en un centro de fe y devoción.

El objetivo es que la capital se vista de gala para un momento histórico que unirá a todos los venezolanos en un mismo sentimiento de alegría y devoción.