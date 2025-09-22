Vinotinto U17 de Voleibol se tituló campeona de Sudamérica

La Selección Venezolana De Voleibol Femenino Sub-17 se coronó campeona del Sudamericano de la categoría al derrotar a Brasil, la actual bicampeona, en un emocionante partido disputado en Perú. La victoria no solo les otorga la medalla de oro, sino que también les asegura un lugar en el próximo mundial de la disciplina, que se celebrará en Chile.

Las venezolanas mostraron un nivel técnico impresionantes, superando a un equipo brasileño que llegaba como el gran favorito. Con un contundente 3-0 en sets, las criollas demostraron que el talento y el trabajo en equipo pueden más que cualquier pronóstico.

La actuación de las jóvenes atletas fue memorable, pero destacaron de manera especial los nombres de yalesca colina y armanda pacheco, quienes se convirtieron en las figuras clave de la final. Con un juego impecable, mantuvieron la presión sobre sus rivales y lideraron a la selección en los momentos cruciales del encuentro. Su desempeño no solo fue técnico, sino que también demostraron una mentalidad de campeonas, inspirando a sus compañeras a luchar por cada punto.

Esta victoria es un testimonio del crecimiento del voleibol en Venezuela y un impulso para las nuevas generaciones de atletas.