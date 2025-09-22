Turistas volverán a coronar la catedral de Notre Dame seis años después del incendio

Seis años después del devastador incendio que conmocionó al mundo y puso en riesgo uno de los monumentos más emblemáticos de la humanidad, la catedral de Notre Dame de París reabre este sábado sus torres al público. A partir de esta fecha, los turistas podrán volver a ascender los 424 escalones que conducen a lo alto del monumento, en una experiencia completamente renovada que celebra la resiliencia, la memoria y el renacimiento de este ícono.

La restauración de las torres ha sido parte de la segunda fase del proyecto de reconstrucción, con una inversión de más de 550 millones de euros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, acompañado por la ministra de Cultura, Rachida Dati, realizó el recorrido inaugural, destacando la importancia de este momento no solo para el patrimonio nacional, sino para el espíritu colectivo de Francia.

La reapertura de las torres de Notre Dame no es solo un evento turístico: es una declaración de principios. Es el testimonio de una nación que se niega a olvidar, que honra su historia y que apuesta por la reconstrucción con dignidad y visión. Para millones de visitantes, volver a subir esos 424 escalones será mucho más que una experiencia arquitectónica: será una peregrinación emocional hacia la memoria, la belleza y la esperanza.