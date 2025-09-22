Tormenta tropical Gabrielle se fortalece en el Atlántico: hay alerta para la costa este de EEUU y Canadá

La tormenta tropical Gabrielle se encuentra en camino de convertirse en huracán y podría alcanzar fuerza cercana a un huracán mayor en los próximos días, informaron expertos del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Según la última actualización del organismo, Gabrielle podría intensificarse hasta llegar a vientos máximos sostenidos de 177 kilómetros por hora (110 mph) para la noche del lunes 22 de septiembre, situándose muy próxima a la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, que inicia a partir de los 179 kilómetros por hora (111 mph).

The Associated Press señaló que Gabrielle sería el segundo huracán de la temporada en el Atlántico, luego de una pausa prolongada en la actividad tropical durante esta segunda mitad de la temporada 2025. Su centro se localizaba la mañana del domingo a menos de 644 kilómetros al sureste de Bermuda, avanzando en dirección noroeste a una velocidad de 19,3 kilómetros por hora (12 mph).

El NHC explicó que el fenómeno muestra condiciones para una intensificación rápida, definida como un incremento de al menos 56 kilómetros por hora en vientos sostenidos dentro de un periodo de 24 horas.