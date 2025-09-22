En Portuguesa instalaron el 1er Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz del país

El viernes 20 de septiembre, el estado Portuguesa marcó un hito histórico con la instalación del primer Consejo Estadal por la Soberanía y la Paz en Venezuela, un organismo diseñado para unir a todos los sectores de la región en la defensa de la patria. El consejo reunió a productores, políticos y representantes de organismos de seguridad con un objetivo común: fortalecer la soberanía y promover la paz.

Durante el evento, el presidente de Fedecámaras Portuguesa, Omar El Chumary, subrayó el compromiso de la sociedad civil con el país y destacó la necesidad de la unidad y el trabajo conjunto para superar los desafíos actuales.

Por su parte, el gobernador Primitivo Cedeño resaltó el papel fundamental del estado en la seguridad alimentaria de la nación y afirmó que producen más del 70 % de los alimentos que se consumen en la mesa de los venezolanos.