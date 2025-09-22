EMCOEX exportó más de 33 mil toneladas de varios rubros a 34 países

La Empresa de Comercio Exterior (EMCOEX), ha reportado un logro significativo al exportar 33 mil 719 toneladas de productos desde el estado Lara. Estas exportaciones, que incluyen una variedad de rubros, han llegado a 34 países alrededor del mundo, consolidando el papel de la región en el comercio internacional.

Por otra parte EMCOEX anunció la incorporación de la Asociación de Caficultores de Guárico (ASOCAGF) a su cadena de empresas exportadoras. Con esta nueva alianza, la red de EMCOEX se fortalece, sumando un total de 41 compañías que trabajan en conjunto para diversificar y acelerar la economía nacional.

Este esfuerzo conjunto busca posicionar a Venezuela como un actor clave en el comercio global, generando así nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para la región y el país en general.