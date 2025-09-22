Delegación venezolana arribó al XXXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf en Colombia

Del 25 al 28 de septiembre se estará celebrando el XXXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf en Ruitoque Golf Country Club de Colombia.
La mayor fiesta del golf prejuvenil del continente en la que participan los mejores jugadores sub-15 de cada país en modalidad ‘stroke play’ durante 72 hoyos.
Ruitoque Golf Club recibe por segunda oportunidad el Campeonato Sudamericano Prejuvenil.
Entre los abanderados por Venezuela se encuentran:
Annabella Beaujon
Marcela Saavedra
Ivanna Revilla
Andrés García
Luis Carlos Ortega
Thomas Degwitz
La selección está acompañada por su coach Jaime Acevedo y como delegado Mario Maya.