Yulimar Rojas consigue la medalla de bronce en Tokio

La venezolana Yulimar Rojas logró la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Tokio, que marca su regreso a las pistas luego de dos años de ausencia.

La campeona olímpica dejó una marca de 14.76 metros y no pudo superar en el mano a mano a la cubana Leyanis Pérez, quien tuvo 14.90 metros en la final de triple salto y se consagró campeona.

Pérez, de 23 años de edad, suma con esta victoria un nuevo título en su palmarés, que también incluye dos triunfos generales en las liga diamante de 2024 y 2025 y un oro esta temporada en el mundial de pista cubierta de Nanjing.

Por su parte, Thea Lefond de la República de Dominica logró el segundo lugar con un registro 14.89 metros en su sexto y último intento.

Rojas, inició con buenas sensaciones y en su primer intento dejó la marca suficiente para mantenerse en el podio en los cinco intentos restantes, en los que además tuvo dos fouls y tres resultados por debajo.

De esta manera, Yulimar hizo su regreso triunfal a la escena mundial luego de estar fuera de competencia los últimos 24 meses por una lesión en el tendón de aquiles que la dejó afuera de los Juegos Olímpicos de París.