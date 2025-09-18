Reanudaron servicio de trenes a Machu Picchu tras suspenderse bloqueo de vía por 72 horas

El servicio de trenes hacia la ciudadela inca de Machu Picchu fue restablecido hoy jueves, luego de que las comunidades locales acordaran una tregua de 72 horas y suspendieran temporalmente los bloqueos en la vía. Esta medida permitió retomar el traslado de turistas desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo, en la región andina de Cusco.

La empresa concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. confirmó la autorización para reiniciar las operaciones, mientras que las compañías Perú rail e inca rail reactivaron sus servicios de transporte turístico.

El Comité de Lucha de las Comunidades del distrito de Machu Picchu solicitó oficialmente el retorno de los servicios y pidió que se habilite el ingreso de los autobuses del nuevo operador hasta Machu Picchu, en reemplazo de la empresa anterior, cuya concesión finalizó el pasado 5 de septiembre.

Durante los tres días de interrupción, se registraron al menos 17 personas lesionadas y cerca de 1.500 turistas se vieron afectados por la paralización. El lunes por la noche se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la policía nacional que intentaban despejar la vía.