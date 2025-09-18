Pdte. Fenahoven: la ocupación hotelera en temporada vacacional cerró con un 43.07 %

La temporada vacacional en Venezuela cerró con un balance positivo, según la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (FENAHOVEN). El presidente ejecutivo de la federación, el sociólogo José Alberto Núñez, destacó que el cierre de la temporada 2025 “estuvo mucho mejor con respecto al año pasado”.

Núñez, subrayó que las cifras de ocupación hotelera casi se duplicaron en comparación con el 2024. Específicamente, la ocupación hotelera nacional pasó de un 24,12 % en 2024 a un 43,07 % en el cierre de esta temporada.

El balance por regiones mostró un desempeño sobresaliente en varias zonas del país. El estado la guaira se posicionó como el principal destino con una impresionante ocupación del 78,44 %, mientras que caracas le siguió de cerca con un 65,82 %.

Otros Estados también registraron cifras notables. Mérida alcanzó un 61,27 % y, en una destacada mejora, el estado sucre obtuvo su mejor posición en años, con un 58 % de ocupación hotelera, mostrando un gran repunte tras haber estado rezagado.