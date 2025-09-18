Pakistán lanza su primera campaña de vacunación para prevenir el cáncer de cuello uterino

Pakistán lanzó este lunes su primera campaña nacional de vacunación para la prevención del cáncer de cuello uterino en un país donde cientos de agentes de policía y trabajadores de la salud han sido asesinados durante campañas de vacunación en las últimas décadas.

En su primera fase, alrededor de trece millones de niñas de entre 9 y 14 años recibirán una dosis única de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, el tercero más frecuente entre las mujeres en Pakistán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera fase de vacunación se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre en las provincias de Punjab, Sindh, Islamabad y la Cachemira administrada por Pakistán.

En 2026, se completará la vacunación en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y, en 2027, en Baluchistán y en Gilgit – Baltistán. Para la primera fase de vacunación, el Gobierno de Pakistán se ha asociado con la OMS para capacitar a más de 49.000 trabajadores de la salud.