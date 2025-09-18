EEUU: tres policías pierden la vida en un tiroteo en Pensilvania mientras cumplían una orden judicial

El tiroteo ocurrió en la zona de North Codorus, en el condado de York, donde los agentes fueron atacados cuando cumplían con una orden judicial.

Tres agentes del Departamento de Policía Regional del Norte de York perdieron la vida, entre los heridos se encuentran otro agente del mismo departamento en estado crítico, y un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de York.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, apuntó que había sido informado sobre el incidente y se dirigía al lugar de los hechos. Por su parte, el vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, alentó a las personas a mantenerse alejadas de la zona, mientras se conocen más detalles del incidente.

La agencia informó que el presunto tirador falleció por una herida de bala autoinfligida. Agentes del Departamento ATF acudieron a la escena del tiroteo para ayudar con la investigación.