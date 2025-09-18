Día Mundial de las Playas 2025: uniendo ecoturismo, educación ambiental y voluntariado para proteger océanos y costas

El Día Mundial de las Playas 2025 se celebra en varios países este 20 de septiembre, resaltando especialmente su relación con el ecoturismo y la conservación del medio ambiente. Esta fecha anual, que ocurre el tercer sábado de septiembre, reúne a comunidades, organizaciones, empresas y visitantes en actividades que promueven un turismo responsable y la protección de las zonas costeras.

Diego Reina Anduze, director del proyecto 7 Maravillas Naturales de América, destaca que el Día Mundial de las Playas 2025 es una oportunidad para combinar ecoturismo, educación ambiental y voluntariado, consolidándose como una plataforma global para proteger la belleza y salud de las costas dentro de un marco de turismo sostenible y respeto por la biodiversidad marina.

Entre las acciones más destacadas están las campañas de limpieza, donde voluntarios recolectan y clasifican los residuos para su adecuado reciclaje, ayudando a disminuir la contaminación que afecta la biodiversidad marina y costera. Además, se desarrollan talleres educativos que subrayan la importancia de ecosistemas como manglares y arrecifes, junto con consejos para aprovechar las playas de forma sostenible. Estas iniciativas buscan unir a la sociedad, las instituciones y el sector privado en un esfuerzo conjunto para reducir el consumo de plásticos y fomentar el uso de productos ecológicos.

El ecoturismo se manifiesta en actividades recreativas y deportivas de bajo impacto ambiental, como el paddle surf y el kayak, realizadas con respeto hacia la flora y fauna marina. Guías e instructores fomentan el cuidado del entorno, el uso de protectores solares amigables con el ecosistema y la protección de áreas sensibles, como las zonas de anidación.

Estas conmemoraciones no solo buscan la limpieza física, sino también promover un cambio cultural hacia un turismo costero más sostenible, que conserve los recursos naturales para las futuras generaciones. Se trata de un llamado global para que las personas se involucren activamente en el cuidado de océanos y playas, impulsando un impacto positivo duradero a través de pequeñas acciones.