15 personas pierden la vida y 16 se encuentran desaparecidos por lluvias torrenciales en el norte de India

Tras las intensas lluvias y deslizamientos de tierra que azotan el estado himalayo Uttarakhand, en el norte de India, al menos 15 personas murieron y 16 permanecen desaparecidas, ya que las crecidas de los ríos arrasaron carreteras, puentes y edificios, según confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

La capital estatal, Dehradun, fue la más afectada con 13 de las víctimas mortales registradas, mientras que los distritos de Nainital y Pithoragarh reportaron una muerte cada uno, según la autoridad de gestión de desastres de la localidad.

Por ahora, más de 900 personas permanecen aisladas en distintas zonas montañosas y los equipos de rescate continúan trabajando para evacuarlas y encontrar a los desaparecidos.

El departamento meteorológico de India advirtió que las lluvias continuarían durante varios días en distintas partes del país, con precipitaciones extremadamente fuertes previstas en el noreste y el centro del territorio.

Cabe destacar que Uttarakhand es propenso a inundaciones y deslizamientos de tierra, fenómenos que algunos expertos vinculan al cambio climático y al colapso de lagos glaciares pero además, estos episodios se enmarcan en la temporada del monzón, que se extiende de junio a septiembre y que cada año deja centenares de víctimas y enormes daños materiales en los estados montañosos del Himalaya.