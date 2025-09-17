Más de 300 mil personas visitaron la Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto

La Cuadragésima Octava Feria Internacional de Barquisimeto culminó demostrando ser mucho más que un evento de entretenimiento, sino un verdadero punto de encuentro familiar y cultural, así lo informó el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero.

Acompañado de Ysabeni Arrieche de Agüero, primera dama de la jurisdicción y Adriana Castellanos, presidenta de la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR), el líder local ofreció un balance en el que destacó la masiva participación de la ciudadanía, el ambiente de sana convivencia que se vivió durante los 4 días festivos y todas las obras que contemplaron la fiesta popular.

“Aproximadamente 300 mil personas, entre propios y visitantes, disfrutaron de todas las atracciones, sorpresas y eventos musicales establecidos durante la feria; en materia de seguridad, gracias al despliegue de 800 servidores públicos, se atendieron 187 ciudadanos en distintas emergencias; y 365 atenciones a través del Cuerpo de Bomberos”, mencionó.

En materia social, el Alcalde revolucionario aprovechó la oportunidad de resaltar la entrega de 1.300 ayudas humanas, así como la participación de 196 atletas en la Copa de Béisbol Ciudad Barquisimeto y 1.100 atletas en la carrera 10K, “en material cultural, tuvimos 3.618 artistas en escena; 90 agrupaciones artísticas y 473 músicos participantes en el Coral”, sostuvo.

En cuanto a los servicios públicos, Agüero, aseveró que se han colocado 1.808 toneladas de asfalto, 187 toneladas de desechos sólidos recolectadas y 473 árboles sembrados.

“Por el lado turístico, tres hoteles recibieron categorización A 4 y 5 estrellas respectivamente; y a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, se otorgaron 04 certificaciones de rutas turísticas”.

Detalló que en el área económica, 120 empresarios de 24 sectores participaron en la rueda de negocios de la feria, 30 emprendedores pudieron dar a conocer sus productos y 87 créditos fueron otorgados a través de la Fundación Municipal de Economía Social (FUMDES).

Por otra parte, la máxima autoridad del territorio crepuscular, indicó que 400 niños y niñas recibieron formación en materia de conservación ambiental; y se generó una jornada especial de atención al contribuyente para el pago de la declaración anticipada de actividades económicas.