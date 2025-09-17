Margarita recibe 100 nuevos turistas rusos para potenciar su economía

La ministra del Turismo, Leticia Gómez, informó que 100 nuevos ciudadanos rusos arribaron a la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a través de un vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., (CONVIASA), para conocer las bondades turísticas que ofrece el país.

A través de sus redes sociales, Gómez indicó que, hasta la fecha, esta acción comercial suma un total de 2.296 turistas rusos, en conjunto con la operación chárter entre Pegas Touristik y Hover Tours.

Vale recordar que el pasado 8 de septiembre un total de 455 visitantes procedentes de Moscú aterrizaron en el aeropuerto internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours.