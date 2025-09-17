Maracaibo activó plan de control y fiscalización tras explosión en fábrica de pirotecnia

En Maracaibo, estado Zulia, las autoridades han puesto en marcha un plan de fiscalización y control para la venta de fuegos artificiales. Esta medida se activó luego de la explosión en la fábrica de pirotecnia en la Zona Industrial de San Francisco, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar la seguridad ante la próxima temporada decembrina.

El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, confirmó que la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos ya han iniciado las primeras inspecciones. Aunque la mayoría de los establecimientos revisados cuentan con permisos, el mandatario local enfatizó la necesidad de un estricto control sobre estos productos, dado su alto grado de peligrosidad.

El plan se enfoca en dos puntos clave: la supervisión de establecimientos autorizados y una campaña de concientización para la ciudadanía. Además, se trabajará en conjunto con los cuerpos de seguridad para abordar tanto la prevención como las necesidades sociales y laborales de quienes dependen de esta actividad.

En una primera etapa, las acciones se concentrarán en las distribuidoras. Posteriormente, la fiscalización se extenderá al comercio informal, especialmente en la calle 72 de Maracaibo, conocida por la instalación de numerosos quioscos de pirotecnia cada año.