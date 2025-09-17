Informe oficial advierte que el cambio climático pone en riesgo a millones de australianos

El gobierno de Australia ha publicado su primera evaluación nacional de riesgos climáticos, revelando un panorama alarmante. El informe, dado a conocer antes de que el gobierno presente sus nuevas metas de reducción de emisiones, advierte que si no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero, el país enfrentará serios peligros.

La subida del nivel del mar pone en riesgo a millones de australianos, una cifra que podría ascender a un millón y medio para el año 2050 y hasta tres millones para 2090. Además, el documento señala que las muertes por golpes de calor podrían aumentar drásticamente si el calentamiento global no se frena.

Este informe subraya la urgencia de una acción climática significativa, delineando un futuro con graves consecuencias para australia si no se reduce la contaminación generada por los combustibles fósiles. El gobierno australiano se prepara para anunciar una nueva estrategia nacional para alcanzar la neutralidad de carbono, incluyendo planes para sectores clave de la economía, en un esfuerzo por mitigar estos riesgos inminentes.