Corpoelec denuncia nuevo ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), denunció este martes, en horas de la noche, una nueva agresión terrorista contra el Sistema Eléctrico del país.

A través de un comunicado, la empresa estatal advirtió que el ataque contra el sistema eléctrico buscaba dejar sin servicio de energía al territorio nacional.

A traves de un comunicado oficial se anunció la denuncia por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), de un nuevo ataque a dos de las principales líneas de transmisión 765 kv, infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país.

Según el presidente de la República, Nicolás Maduro estas acciones constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras.

El comunicado inidica que por esta razón Corpoelec ha activado de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica.